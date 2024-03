Pd | Schlein nomina Niccolai e Calvisi per aree interne e politiche insulari

A Bari scoppia la guerra tra Piantedosi e Decaro: perché il Comune rischia lo scioglimento per mafia - Il caso della commissione nominata dal ministro Piantedosi per verificare l'ipotesi scioglimento del comune a Bari, insorge il sindaco Decaro ...unita

nomina commissione per scioglimento Comune di Bari, il vice ministro Sisto: 'I baresi hanno diritto di sapere' - 'L'iniziativa sul Comune di Bari è finalizzata al doveroso chiarimento di una situazione che si mostra molto grave. Lo scioglimento Non me lo auguro, ma non dipende certamente da noi'. Sono queste le ...virgilio

Cosa sta succedendo a Bari e perché c'è uno scontro durissimo tra il sindaco Decaro e il Viminale - Dopo il blitz che ha portato a 130 arresti lo scorso 26 febbraio, il governo ha inviato un'ispezione per verificare l'ipotesi di scioglimento del Comune, a pochi mesi dalle elezioni. Il sindaco: "Se c ...today