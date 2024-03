Pavia | auto travolge cancellata e finisce sul tetto di un' altra vettura nel cortile

(Di mercoledì 20 marzo 2024), 20 marzo 2024 - L'ha sfondato e trascinato sotto di sé la, finendo con le ruote posteriori letteralmente sopra ildi un'parcheggiata nel. Non sono state per fortuna gravissime per le persone coinvolte le conseguenze dell'incidente stradale successo nella mattinata di oggi, mercoledì 20 marzo, poco prima delle 9, in viale Cremona a. La dinamica e le responsabilità del sinistro sono al vaglio degli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai soccorsi sanitari. Ne è uscito illeso l'mobilista alla guida della Volskwagen Tiguan grigia che ha terminato la carambola in una posizione che sembra sfidare le leggi della fisica, adagiandosi tra la ...

