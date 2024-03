Pattinaggio artistico | Conti Macii fanno sognare ai Mondiali e sono terzi dopo il corto delle coppie!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Semplicemente eccezionali. Parte con il piede giusto l’Italia ai Campionati2024 di. Sul ghiaccio di Montrèal (Canada) infatti Sarae Niccolòhanno ottenuto la terza posizionelo short program, incantando il Bell Centre con una performance di altissimo livello. Nel momento più complicato, probabilmente in uno dei segmenti più equilibrati della storia della specialità, gli allievi di Barbara Luoniscesi in pista per ultimi, al termine di una gara dove la maggior parte dei binomi coinvolti per la lotta al vertice non ha sbagliato praticamente nulla. Tornando alle note vincenti della scorsa stagione (“Oblivion” di Mina), gli azzurri hanno inaugurato la prova con un triplo twist, chiamato in prima battuta di livello 4 ...