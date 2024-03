Patrizia Prestipino è la prima Garante per la Tutela e il Benessere degli animali di Roma Capitale

Fanpage.it ha intervistato Patrizia Prestipino , la nuova garante per il benessere e la tutela degli animali di Roma Capitale, per capire cosa farà concretamente per gli animali della città e come ... (fanpage)

Intervista | Patrizia Prestipino è la garante degli animali: “Basta botticelle e circhi con elefanti o leoni” - Formalizzata la nomina nell'oasi felina di Ostiense. Patrizia Prestipino: "Perché qui Perché i gatti sono animali che hanno fatto la storia di questa città, come del resto anche le gattare" ...romatoday

Roma-Milan, protesta social per i prezzi dei biglietti di Europa League. Il segretario del Pd romano: "Vergogna" - Con i like di Mauro Caliste, presidente del V municipio, Fabrizio Grant, consigliere eletto del VII municipio e Patrizia Prestipino ex deputata, appena nominata dal sindaco Gualtieri Garante per il ...roma.repubblica

Patrizia Prestipino è la prima garante degli animali a Roma: cosa farà e come contattarla - Fanpage.it ha intervistato Patrizia Prestipino, la nuova garante per il benessere e la tutela degli animali di Roma Capitale, per capire cosa farà concretamente ...fanpage