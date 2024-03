Patrimonio artistico in vetrina Giornate Fai di primavera Aperti quattro siti lodigiani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tornano, sabato e domenica, le“Fai di“, alla loro trentaduesima edizione. La delegazione di Lodi apre al pubblicoluoghi. Nella frazione di Lodi, Fontana, visite al Santuario della Madonna delle Fontane: risalente al 1398, fu costruito in seguito ad un evento miracoloso che si diceva fosse avvenuto lì, divenne luogo di pellegrinaggio per molti credenti, in particolare per via di un ritratto della madonna che si riteneva miracoloso; il santuario, affrescato e di grande interesse, conserva ancora quel dipinto. A Crespiatica invece due diverse aperture, entrambe però riservate agli iscritti Fai: la Villa Cavezzali Gabba e la chiesa della Madonna Addolorata. La prima, in piazza Gabba, viene aperta al pubblico per la primissima volta e darà l’occasione di vedere da vicino ambienti e salotti tipici ...