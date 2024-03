Patologie da accumulo lisosomiale | al via ' Raro Chi Trova' 2024

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 mar. (Adnkronos Salute) - Certe malattie possono rimanere nascoste e non dare sintomi per molti anni, anche se presenti sin dalla nascita. Eppure, con un po' di attenzione e allenamento è possibilere un indizio e mettersi sulle loro tracce. L'originale format 'Bravo Chi', payoff della terza edizione di 'Chi', fa leva proprio sulla metafora del gioco associato alle informazioni e alla consapevolezza per arrivare a cogliere ciò che è difficile da individuare. Perché anche se è, lo puoire. Una serie di giochi con vignette e indovinelli basati sulla logica e l'intuito, ritagliati a misura di bambino, possono aiutare genitori e neogenitori a mettersi sulle tracce e a scoprire le Lsd, malattie da...