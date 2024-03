Passione | tentazione e seduzione Arriva a Firenze ' The Devil’s Passion'

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024), 20 marzo 2024 -, la costante lotta fra bene e male, in una versione inattesa.'The', spettacolo, itinerante, in lingua inglese, con sottotitolazione in italiano, che toccherà alcune delle chiese anglicane in Italia e in Europa fra le più importanti: giovedì 21 e venerdì 22 marzo 2024 alla St. Mark’s Anglican Church, ain via Maggio. La sceneggiatura scritta e interpretata dal maestro narratore Justin Butcher, propone una versione inedita della. Cristo, in questa nuova lettura scenica, diviene antagonista e Satana il protagonista e narratore. Gesù entra a Gerusalemme per compiere il suo destino, il Diavolo sale dagli Inferi per fermarlo ...