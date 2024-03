Parma | Mihaila ci crede | «L’80% del lavoro è fatto»

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Valentin, attaccante dele della Romania, ha parlato del campionato di B e della promozione a Orange Sport Valentin, attaccante dele della Romania, ha parlato del campionato di Serie B e della promozione a Orange Sport. Le sue dichiarazioni: PROMOZIONE – «Diciamo chedelè stato. Ho giocato il mio primo anno in Serie A con il, poi siamo retrocessi, sono andato all’Atalanta in prestito, non sono riuscito a impormi e a guadagnare più minuti o partite. Ma sono contento che ora siamo vicini alla promozione e spero di conquistarla e fare belle partite in Serie A».

