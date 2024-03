Parigi 2024 | per i russi niente cerimonia d' apertura

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 20 marzo 2024) AGI - Otto anni senza laa alle Olimpiadi. L'ultima volta che la bandiera bianca, blu e rosso dell'immenso Paese che si estende per dieci fusi orari da Kaliningrad e Anadyr sventolava sui pennoni olimpici, risale a Rio de Janeiro 2016. Poi nulla più, se non il polverone legato al doping di Stato e solo la bandiera del 'Roc', il Comitato olimpico russo, per l'edizione invernale del 2018 e 2022 ed estiva di Tokyo nel 2021. Ai pochi atleti con passaporto russo e bielorusso che saranno presenti, gareggeranno assieme come ai tempi dell'Unione Sovietica e della CSI (Barcellona 1992 e Lillehammer 1994) sotto i colori della bandiera azzurra, con un inno solo musicale e senza parole realizzato appositamente per l'occasione, con il logo e la sigla 'AIN' che in italiano significa 'Atleti Neutrali Individuali'. L'Esecutivo del ...