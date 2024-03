Pareggio pirotecnico all’Arena Civica di Milano tra Inter e Juve; punto prezioso del Napoli a Como

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Una vittoriana, un successo esterno e due pareggi, questo il bilancio della 19° giornata di serie A femminile, la prima della Poule Scudetto e Salvezza. Nel raggruppamento per il titolo, successo di misura del Sassuolo sulla Fiorentina e paritrantus. Nel girone valido per la permanenza in categoria, goleada della Sampdoria sul campo del Pomigliano mentresi dividono la posta in palio. Tutti i risultati e le classifiche Poule Scudetto, giornata 19 Sabato 16 Marzo Sassuolo- Fiorentina 1-0 Domenica 17 Marzontus 3-3 Poule Salvezza, giornata 19 Sabato 16 Marzo Pomigliano – Sampdoria 0-5 Domenica 17 Marzo1-1 Classifica Poule Scudetto Roma ...