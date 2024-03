Paramount+ con la pubblicità e 4K anche in Europa con il piano Premium

Civil War: le prime reazioni dopo la premiere | “Un film coraggioso” - Ecco quali sono state le prime reazioni di coloro che hanno avuto la fortuna di vedere in anteprima, il film Civil War, proiettato nella sala affollata del Paramount Theater di Austin, il 14 marzo.newscinema

Reliance Buys $500 million Stakes in Paramount - Reliance Industries, led by Mukesh Ambani, is set to acquire Paramount Global’s stake in its Indian TV business for over $500 million, solidifying Ambani’s control over India’s rapidly expanding media ...msn

Braccio di Ferro: lo scrittore svela che il film live-action è in lavorazione - Secondo Variety, Chernin Entertainment e King Features stanno lavorando ad un nuovo film live-action di Braccio di Ferro ...cinefilos