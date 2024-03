Papa | ogni sforzo perché guerra finisca

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 20 marzo 2024) 10.35 La catechesi in piazza San Pietro è stata affidata a un collaboratore, ma ilha tenuto a leggere personalmente l'appello per la pace al termine dell'udienza generale."Non dimentichiamo mai: lasempre è una sconfitta.Non si può andare avanti in. Dobbiamo fareper trattare, per negoziare, per finire la". "Ancora non posso leggere", aveva detto per la catechesi sulla prudenza, virtù da recuperare "in un mondo dominato dall'apparire,da pensieri superficiali, dalla banalità del bene come del male".