Paola Egonu | “Avuto coraggio | lucide nell’ultimo set” Gaspari | “Applausi ai medici per Orro”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Milano si è qualificata alla finale della Champions League 2023-2024 di volley femminile. Le meneghine hanno staccato il biglietto per l’atto conclusivo, in programma il prossimo 5 maggio in località da definire, grazie al golden set vinto sul campo della Fenerbahce Istanbul nella semifinale di ritorno. Dopo la vittoria per 3-0 ottenuta in casa, le rosablù hanno perso il ritorno per 3-1 e così tutto si è deciso nello spareggio.ha giganteggiato mettendo a segno 25 punti e ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali societari: “Sono veramente fiera: non ho parole. Siamo state braveset a rimanere, ad averein un palazzetto gremito di tifosi avversari. Sono fiera, contenta e mi auguro il meglio per le sfide future”. L’allenatore Marco ...