PAnchina L’ex Colantuono alla Salernitana

Giuseppe Bianchini non è più l'allenatore dell'Arzignano Valchiampo. In seguito al pareggio per 0-0 in casa con il Trento,... (calciomercato)

Sarri al Milan: l’indizio che lo avvicina alla PAnchina di Pioli - non è da escludere il possibile ritorno immediato in PAnchina. Tra le altre opzioni “italiane” ci sono la Fiorentina, proposta a 2,50, ma è in discesa anche l’opzione Milan per l’eventuale post Pioli.calciomercato

Terremoto a Trapani, PAnchina a Diana - Diana, 49 anni, in carriera ha allenato anche a Ferrara, Brescia e Verona. Non era l’unico nome in agenda – ci sarebbe stato anche un rifiuto da parte di Sasha Djordjevic, impegnato come ct della Cina ...laprovinciadicomo

Serie A – Thiago Motta “prenota” la PAnchina della Juve, Allegri prova a resistere ma, su Sisal.it, si fanno largo grandi ex come Conte e Zidan - Roma, 19 marzo 2024 – Nove giornate al termine, una Champions (quasi) in cassaforte e una semifinale di Coppa Italia da giocare contro la Lazio. Ma, nonostante questi numeri, la Juventus sta vivendo i ...padovanews