Pallanuoto serie C Ravenna soffre col fanalino di coda Sterlino Bologna

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Vittoria sofferta (10-9) per lasul campo deldi. I romagnoli partono bene e sembrano poter controllare l’incontro senza troppi problemi, ma i padroni di casa si rifanno sotto e nel finale ricuciono il gap poi Ciccone segna le reti decisive. "Nella prima parte di gara abbiamo controllato agevolmente il gioco – afferma coach Vladimir Cukic -: siamo stati attenti in difesa e produttivi in attacco, lavorando come avevamo preparato in settimana poi ci siamo complicati la vita nel finale e poteva anche finire diversamente. Non possiamo assolutamente permetterci questi cali di tensione: dobbiamo lavorare molto su questi aspetti, perché abbiamo davvero rischiato di perdere punti preziosi." Il campionato si ferma:...