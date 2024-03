Pale eoliche | Sangiuliano | “La Costituzione ci impegna a tutelare il nostro paesaggio”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 20 marzo 2024) GennaroROMA – “La transizione ecologica è una necessità oggettiva per evitare le dipendenze energetiche italiane. Laperò ciil”. Lo ha affermato il Ministro della Cultura, Gennaro, nel corso della trasmissione radiofonica “Giù la maschera” (Radio 1 Rai), condotta da Marcello Foa e dedicata al tema “: via col vento?”. “L’intero mondo viene da noi e anche adesso stiamo registrando presenze da record”, ha detto Gennaro, “Noi tuteliamo una fonte di sviluppo socioeconomico. Oggettivamente nel corso degli anni sono stati fatti degli scempi. Ho girato molto per parchi archeologici e musei e in alcuni casi si doveva evitare di ...