Pakistan vs Giordania – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 20 marzo 2024)cercheranno di riprendere il loro cammino di qualificazione alla Coppa del Mondo quando si affronteranno giovedì 21 marzo al Jinnah Stadium. Entrambe le squadre sono state sconfitte nelle loro ultime uscite e ora vanno alla ricerca di una vittoria tanto necessaria per rimettersi in carreggiata. Il calcio di divsè previsto alle 10 del mattino ora italiana Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadrevsIlè stato sconfitto per la quindicesima volta in 17 partite in tutte le competizioni, con un 6-1 contro il Tagikistan nel testa a testa del 21 novembre. Dopo aver subito i gol di Amadoni Kamolov e Rustam Soirov, gli ...