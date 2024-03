Pagazzano | il dissesto e le dimissioni del sindaco | arriva il commissario | ecco chi è

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 20 marzo 2024). Dopo lepresentate il 15 marzo dalDaniele Bianchi, martedì sera 19 marzo sette dei dieci membri assegnati al consiglio comunale dihanno presentato al protocollo dell’ente ledalla carica. Il motivo? Mancano 96mila euro in parte corrente per far quadrare il bilancio di previsione e servirà attivare la procedura di riequilibrio finanziario, anche per sanare il deficit che si è creato negli scorsi anni. Ricorrendone i presupposti di legge, il Prefetto di Bergamo ha avviato la procedura per lo scioglimento del consiglio. Per assicurare il regolare funzionamento dell’amministrazione locale, il Prefetto ha sospeso il consiglio comunale die nominato, qualeincaricato della provvisoria gestione del ...