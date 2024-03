Pafundi ingiocabile con l’Italia Under 19 | tra i coetanei è fuori categoria | “Ma è lui o Messi?”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Gli Azzurrini hanno battuto la Scozia (3-1) in uno dei match di qualificazione agli Europei19. In copertina ci va il talento dell'Udinese (in prestito al Losanna) autore di dribbling, assist e un gol di pregevole fattura.