Paesi più felici al mondo | la posizione dell’Italia e la classifica completa

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Nel giorno in cui si festeggia la giornata Mondiale dellatà, viene stilata ladegli Stati dove i cittadini sono più contenti di vivere: ecco la graduatoria Da undici anni a questa parte, il 20 marzo, si celebra la Giornata Mondiale dellatà. Fu istituita nel 2012 attraverso una risoluzione dell‘Assemblea Generale dell’Onu. Lo scopo era quello di promuovere il benessere collettivo di tutte le persone, attraverso delle politiche, proiettate alla ricerca dellatà e dell’umanità. Il tema dell’edizione attuale è: “, insieme”. Un modo per rendersi conto che latà duratura è legata alla connessione con gli altri e alla capacità di sentirsi “parte di qualcosa di grande insieme”. A coordinare tutte le manifestazioni di quest’anno è stata Action for ...

l’Italia è al 41esimo posto nella classifica dei Paesi più felici del mondo . In prima posizione c’è la Finlandia, seguita dagli altri Stati del Nord Europa, mentre i popoli più in felici del pianeta ... (tpi)

La Finlandia e' il Paese piu' felice al mondo per la settima volta: Il rapporto rileva che i paesi piu' felici non includono piu' nessuno di quelli piu' grandi del mondo. La classifica si base sulle valutazioni delle persone in merito alla soddisfazione per la ...

