Paese in lutto per i funerali di Tagliazucchi

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Si svolgeranno venerdì alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Castelnuovo idi Andrea, il 51enne morto sabato scorso a bordo della sua moto lungo via Giardini a Serramazzoni. Lo piangono la mamma Franca, la compagna Elena, le sorelle Roberta e Ombretta con Franco, il cognato William, i nipoti Emiliano e Lucia e il pronipote Leo, oltre a tantissimi amici e a una intera comunità, rimasta sconvolta per l’accaduto. Sabato scorso,si è schiantato, a bordo della propria Aprilia, contro una Fiat Panda condotta da una pavullese di 68 anni. Il 51enne è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo.

