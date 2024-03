P38 contro la Meloni | studente pronto a diventare capoclasse

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Visto che chiede di essere identificato solo così, lo accontentiamo: lo “antifascista del liceo Righi” di Roma è un comunista in erba. Perché solo un giovane comunista va in gita al Senato, con la scuola, e qui fa il gesto della P38 rivolto a Giorgia. Un comunista che sicuramente cercava visibilità, magari anche una candidatura prospettica, certo vuole uscire dall’anonimato, diciamo un ragazzino influencer. E adesso, da perfetto comunistello, si spiega come segue: “Sono un antifascista. Rivendico il mio gesto. Ho ‘sparato’ in alto. Le politiche migratorie. Pensiamo alla ‘buona scuola’. Mi ispiro ad Altiero Spinelli”, uno che ha generato la degna figlia Barbara, vestale comunista e antifascista, e che solo la vergognosa propaganda boniniana ha poi spacciato come un martire della mitezza ideologica. Insomma la paccottiglia di sinistra fra ...