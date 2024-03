Otto docenti di scienze del Lussana tornano sui banchi per un corso al Mario Negri

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Bergamo. I professori del liceo scientificosuidi scuola per ilintensivo dedicato agli insegnanti diorganizzato dall’Istituto di Ricerca, nei laboratori del Centro Anna Maria Astori di Bergamo, all’interno del Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso. Sono sette le professoresse e un professore del liceoche hanno aderito all’iniziativa e che hanno frequentato per due giorni i laboratori dell’Istituto. Suddivisi in gruppo, ciascuno deiha frequentato a tempo pieno il laboratorio prescelto, sla guida dei ricercatori. Tra le tematiche affrontate: i nuovi approcci basati sulla medicina rigenerativa attraverso l’impiego di cellule staminali, la ...

