Ordine medici Roma | Con nuove tariffe prestazioni malpagate a danno qualità

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 20 marzo 2024), 20 mar. (Adnkronos Salute) - “Comedeideipensiamo a tutelare i cittadini.mal pagate si ripercuotono automaticamente su quella che è ladella prestazione stessa, ma anche sui tempi e i modi in cui questa viene erogata. Da qui la nostra preoccupazione. L'altro aspetto da non sottovalutare è che va a toccare sia il pubblico che il privato, perché questevengono rimborsate per la parte privata ma anche per quella pubblica. E ovviamente anche, operatori sanitari che lavorano all'interno di queste strutture, dovendo avere una retribuzione legata anche a quello che è il discorso delle quote, sarebbero chiaramente retribuiti non in maniera congrua come dovrebbe essere, il che si ripercuoterebbe ...