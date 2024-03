Ora l’Andrea Costa confida in Sorrentino | Cercherò di dare sempre il 110 per cento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Parte il rush finale per, alle prese con le ultime sei partite che dovranno sancire la matematica salvezza senza passare dai playout (un paio di vittorie e il quartultimo posto non sarebbe più un problema) e, vedi mai, magari lanciare i biancorossi verso qualcosa di più, leggi i playoff. Sei partite cheaffronterà senza l’apporto di Luca Fazzi, ai box dopo la rottura del crociato del ginocchio, chiamando a un piccolo surplus tutta la squadra, tra cui anche il play Gianmarcopronto ad alzare in questo finale i suoi poco più di 10’ a partita attuali. "Mi sarebbe però piaciuto guadagnarmeli sul campo perché Luca stava facendo una buona stagione finora – racconta il play classe 2003 –. Comunquedi entrare e...