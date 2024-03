Operazioni Doganali Dall’import all’export Così Stella supporta centinaia di attività

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Parlare diSRL significa raccontare la storia di una delle realtà più consolidate a livello nazionale per quanto riguarda il comparto. Un autentico punto fermo in grado dire le aziende nelle scelte procedurali tipiche delle fasi preliminari ed esecutive del servizio ed in quelle successive tramite l’esercizio professionale del contraddittorio con gli ufficie con le altre istituzioni coinvolte. Un’azione in contatto costante e diretto con il cliente, a beneficio di un controllo stringente del servizio prestato e dell’analisi continua del grado di soddisfazione generato, in situazione di completa neutralità rispetto alle case di spedizione. Un’idea diventata certezza grazie all’impegno di Taurosta in ...