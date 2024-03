(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti La Corte di Assise di(terza sezione, presidente Lucia La Posta) ha condannato a 26di carcere il collaboratore di giustizia Antonio Pipolo, reo confesso dell’omicidio di Carlo Esposito, legato alla camorra del rione Ponticelli die, soprattutto di Antimo Imperatore, untrovatosi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Il Giudice ha escluso l’aggravante dell’associazione a delinquere di tipo mafiosa, anche in relazione al metodo in cui è avvenuto l’. Riconosciuta, invece, la sussistenza della premeditazione e delle attenuanti generiche. La sentenza è stata accolta da un applauso dei familiari. Imperatore era a casa del vero obiettivo dell’per installare una zanzariera: venne colpito alle spalle da Pipolo che pochi ...

Un operaio di 56 anni è stato travolto e ucciso nella ditta di legnami per cui lavora va da un camion: alla guida uno dei clienti dell'azienda, denunciato per omicidio stradale.Continua a leggere (fanpage)

Il premier irlandese Leo Varadkar annuncia le dimissioni: “Ragioni politiche e personali” - Uccise un innocente durante un agguato e dopo pochi minuti ... e l'incolpevole Antimo Imperatore, Operaio di 56 anni, che stava montando una zanzariera in casa Esposito. La sentenza è stata emessa ...napoli.repubblica

Operaio ucciso in agguato a Napoli, 26 anni al killer "pentito" - La Corte di Assise di Napoli (terza sezione, presidente Lucia La Posta) ha condannato a 26 anni di carcere il collaboratore di giustizia Antonio Pipolo, reo confesso dell'omicidio di Carlo Esposito, l ...ansa

Schiacciato da un escavatore, ferito un Operaio di 50 anni - Un Operaio di 50 anni che stava lavorando sulla strada a San Fermo è rimasto schiacciato da un piccolo escavatore. L’incidente è avvenuto attorno alle 9.40 in via Borsellino per cause ancora in fase ...espansionetv