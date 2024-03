Op Armonia premiata dai Comuni di Eboli e Battipaglia per l’innovazione nell’agrumicoltura

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tempo di lettura: 4 minuti” ” è stato il titolo del convegno a seguito del quale i duecampani hanno assegnato a Ope all’agronomo Francesco Perri, padre della nuova varietà di clementina tardiva ribattezzata “Perrina”, il massimo riconoscimento pernel settore dell’agroindustria locale, una delle fonti di maggiore ricchezza della Piana del Sele in Campania. Oggetto del riconoscimento proprio l’impegno per la genesi della “Perrina”, frutto di una mutazione spontanea della clementina “comune”, sperimentata per decenni insieme all’istituto di ricerca pubblico CREA OFA. La clementina di “nuova generazione” matura dalla seconda metà di gennaio fino agli inizi di febbraio ed è nata dagli investimenti di Op, tra le principali aziende agrumicole italiane con sede e stabilimenti a ...