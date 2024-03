Onu | ' il Sudan è uno dei peggiori disastri umanitari' di sempre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) "Ilè uno deia memoria d'uomo": lo ha dichiarato Edem Wosornu, direttrice delle operazioni dell'Ufficio dell'Onu per il coordinamento degli affari(Ocha), commentando che quest'affermazione è valida per "l'entità dei bisogni, il numero di sfollati e di persone che soffrono la fame". Wosornu ha criticato la comunità internazionale per la mancanza di azione dopo oltre 11 mesi di guerra civile tra l'esercito regolare e le forze paramilitari. "Insi sta consumando una parodiaa sotto il velo della disattenzione e dell'inazione internazionale", ha detto al Consiglio di sicurezza dell'Onu, parlando a nome del capo dell'Ocha, Martin Griffiths. "In poche parole, stiamo deludendo il popolo ...