OMS | quasi una persona su due ha malattia neurologica

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Un dato decisamente brutto e molto rilevante per la condizione globale del pianeta Terra. Infatti,la metà della popolazione mondiale soffre di una patologia. Più di unasu tre, al mondo, è affetta da una di queste condizioni, che oggi rappresentano la prima causa di problemi di salute e disabilità in tutto il mondo. Parliamo di più di tre miliardi di persone. I dati arrivano da un nuovo vasto studio coordinato dall’OMS nell’ambito del progetto Global Burden of Disease, Injuries, and Risk Factors Study. Lo studio sulla salute della popolazione mondiale e le differenze riscontrabili tra i diversi Paesi sono decisamente rilevanti. Infatti, secondo Lancet Neurology, nel 2021 i disturbi del sistema nervoso (la ricerca ha tenuto conto di 37 condizioni neurologiche) hanno rappresentato la prima causa di problemi ...