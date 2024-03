Omicidio di ‘Giogiò’ Cutolo | il padre dell’assassino fa il segno della pistola fuori dal Tribunale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Dopo la condanna a vent’anni di carcere per l’assassino di,ildell’omicida diciassettenne, uscito dal, “ha fatto il gestoagli amici di Giogiò”, racconta la madrevittima, come riporta l’edizione locale del Corriere. “Un fatto gravissimo, che va punito. E la dice lunga sul contesto in cui questo ragazzo è cresciuto. Ma davvero qualcuno crede che possa essere recuperato?”, afferma Daniela Di Maggio, la madre del giovane ucciso lo scorso agosto a Napoli mentre cercava di sedare una lite. La sentenza di condanna a 20 anni per l’omicida è il massimo per un minorenne, considerato il rito abbreviato: “Ho avuto giustizia. Quando il giudice ha letto la sentenza, il mio avvocato, Claudio Botti, mi ha abbracciato e mi ha detto: ...