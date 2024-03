(Di mercoledì 20 marzo 2024) Milano, 20 marzo 2024 – Non è l’accensione della fiaccola olimpica, ma rappresenta comunque una tappa fondamentale verso l’organizzazione dei giochi. L'aula delha approvato questa sera, mercoledì 20 marzo, ilsulla realizzazione delleinfrastrutturali per i Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina. Ilè stato presentato su proposta della premier Giorgia Meloni e del ministro dei Trasporti Matteo Salvini. I voti favorevoli sono stati 81, contrari 20 e 31 astenuti. I gruppi di maggioranza hanno votato a favore, si sono astenuti Pd, Italia viva e Azione. Voto contrario, infine, è stato espresso da Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. Bormio, Tina e Milo mascotte delle, sulla pista Stelvio - ...

Olimpiadi invernali 2026: ok al decreto opere in Senato. Cosa succede adesso - Il via libera con 81 sì, 20 contrari e 31 astenuti. Il ruolo di Anas e il nodo delle spese per l’accessibilità ...ilgiorno

Milano-Cortina: Sbrollini(Iv), su infrastrutture siamo indietro - (ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Italia Viva è sempre stata favorevole allo sport e ai piccoli e grandi eventi sportivi. Ma abbiamo grandi perplessità su questo decreto. Mancano 687 giorni all'inaugurazione d ...msn

