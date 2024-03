(Di mercoledì 20 marzo 2024) Via libera dei Rappresentanti Permanenti dei 27 in Ue (Coreper II)contro persone e entità ritenute responsabilidi Alexei. Il dossier è stato approvato driunione nei punti senza discussione e fa scattare la procedura scritta per la ratifica finale. La procedura potrebbe concludersi venerdì mattina.

A giorni in Parlamento si discuterà di una proposta di legge per regolamentare l’utilizzo delle immagini e dei contenuti riguardanti i minori sui social. Il tema è scottante ed è stato affrontato ... (funweek)

Mike Maignan , portiere del Milan, ha salta to l'allenamento con la Francia di Didier Deschamps . Come sta l'estremo difensore rossonero? (pianetamilan)

Ok dell'Ue alle sanzioni legate alla morte di Navalny - Via libera dei Rappresentanti Permanenti dei 27 in Ue (Coreper II) alle sanzioni contro persone e entità ritenute responsabili della morte di Alexei Navalny. Il dossier è stato approvato dalla ...ansa

Operaio ucciso in agguato a Napoli, 26 anni al killer "pentito" - La sentenza è stata accolta da un applauso dei familiari. Imperatore era a casa del vero obiettivo dell'agguato per installare una zanzariera: venne colpito alle spalle da Pipolo che pochi istanti ...ansa

Plastiche sostenibili da rifiuti agricoli: in Svizzera hanno creato una cover per l'iPhone - Gli scienziati dell'EPFL hanno sviluppato un metodo sostenibile per produrre ... costituendone le proprietà prestazionali come durezza, forza e resistenza alle alte temperature", ha spiegato ...hwupgrade