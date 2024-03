“Meloni dice che la strategia occidentale nella guerra in Ucraina sta funzionando? Vorrei capire quale sia questa strategia, perché nessuno ce l’ha spiegata, se non quella per cui bisogna respingere ... (ilfattoquotidiano)

Ha mima to con le mani il gesto della pistola "puntandola" contro la premier Giorgia Meloni mentre erano in corso le comunicazioni della presidente del Consiglio al Senato . Uno Studente ... (ilmessaggero)

Ok del Senato a dl per Milano-Cortina con 81 sì - L'Aula del Senato approva il decreto sulla realizzazione delle opere infrastrutturali per i Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026. I voti favorevoli sono stati 81, contrari 20 e 31 ...ansa

Olimpiadi invernali 2026: ok al decreto opere in Senato. Cosa succede adesso - Il via libera con 81 sì, 20 contrari e 31 astenuti. Il ruolo di Anas e il nodo delle spese per l’accessibilità ...ilgiorno

Milano-Cortina, via libera del Senato al dl - ROMA - Via libera dell'Aula del Senato al decreto sulla realizzazione delle opere infrastrutturali in vista dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026. I voti favorevoli sono stati 81, ...laprovinciacr