Oggi sarebbe impossibile il colpo vincente che stravolse il basket e divenne un film

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ci sono eventi sportivi che cambiano la storia e altri che la storia la scrivono solo, ma in maniera indimenticabile. Uno di questi, per un certo mondo e in un certo mondo, è sicuramente il trionfo della Milan High School nel torneo didello stato dell’Indiana giusto 70 anni fa, 20 marzo 1954, vicenda raccontata e resa popolare dal cinema con Hoosiers-, interpretato tra gli altri da Gene Hackman: una piccola scuola, 161 studenti di cui solo 78 maschi, che percorre tutte le fasi del tabellone di 751 squadre e arriva, alla celebre Hinkle Fieldhouse di Indianapolis, a sfidare e battere la altrettanto celebre Muncie High School, che di studenti ne ha dieci volte tanto. Una finale tra licei, di per sé, non dovrebbe avere importanza se non locale, ma non nell’Indiana, che negli Stati Uniti è lo stato in cui maggiormente ...