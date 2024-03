Odio per ebrei e musulmani | arrestati due minorenni neonazisti “Disponibili a fare un attentato”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) L'operazione della Polizia di Stato contro il radicalismo online in Europa ha portato agli arresti domiciliari due giovanissimi di Torino e Salerno appartenenti del network estremista "Sturmjager Division” attivo in sei Paesi europei. Si erano detti disponibili a commettere reati nel nome delle ideologie professate e a colpire, islamici e chiunque fosse considerato di “razza inferiore”.

"Sento il dovere di chiarire le ragioni per cui non ho dato, già molti mesi fa, la disponibilità a candida rmi alla guida della Regione Basilicata": Roberto Speranza lo ha scritto su Facebook, ... (liberoquotidiano)

La polemica sollevata dalla Lega contro la scelta di una Scuola a Pioltello di chiudere per un giorno in occasione della fine del Ramadan è "l’ennesima campagna di odio, denigrazione e ... (fanpage)

Performance di grande prestigio per Gherardo Lippi ( nella foto a destra insieme al suo allenatore Di Clemente) ai recenti campionati Italiani di Judo Juniores A2, andati in scena a Leini (To). Dopo ... (sport.quotidiano)

Juan Jesus, messaggio a Spalletti sul caso Acerbi: «Io ho detto la verità» - Ma Juan Jesus non è solo. Stavolta i social sono tutti per lui: dopo la gara con il Cagliari era stato oggetto di un'ondata di Odio per l'errore difensivo. Motivo per cui sospese per molti giorni i ...ilmattino

Un attacco al "mito Trump": perché il processo di New York è il più pericoloso per The Donald - che per lo stesso Trump e i suoi accoliti. A New York va in scena una vicenda che intacca in toto la mitopoiesi di Trump come grande magnate americano, amato e odiato dal pubblico, e che nell'Età ...ilgiornale

Putin, la mappa degli alleati: a maggio in Cina da Xi, l'India e il Venezuela si congratulano. Lo zar è tutt'altro che isolato - Il venezuelano Maduro, in Odio agli americani, lo saluta come «il nostro fratello maggiore». Le giunte militari sub-sahariane di Mali, Burkina Faso e Niger, avvolte nelle spire mercenarie di Wagner ...ilgazzettino