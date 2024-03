Ode al talento difensivo di Matteo Darmian

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

Ok, mettetevi nei panni di. Hamed Traoré prova a ipnotizzare Bisseck con dei doppipassi e al tempo stesso lo fa indietreggiare fin dentro la propria trequarti. Voi indietreggiate, pronti a coprire le spalle di Bisseck e, in caso, assorbire l'inserimento di Oliveira proprio nello spazio tra voi due. Con la coda dell'occhio, però tenete d'occhio Kvaratskhelia largo a destra (dal vostro punto di vista), come terreste d'occhio una tigre nell'angolo opposto della stanza: non importa se sembra addormentata o se sta giocando con un gomitolo di lana, una tigre è una tigre. Traoré la passa a Kvaratskhelia, all'altezza del limite dell'area. E Kvara non ci pensa sopra neanche un secondo, vi punta in diagonale. Kvara, pur in una stagione sfortunata che ne ha in parte ridimensionato l'aura di giocatore inarrestabile, resta uno dei giocatori più ...