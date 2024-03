Ocean Viking | a bordo c’erano due migranti già espulsi dall’Italia | fermati al porto di Ancona

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Un tunisino e un pakistano, sbarcati addalla, sono stati arrestati con obbligo di firma per aver violato il divieto di reingresso in Italia. Non potevano sbarcare, erano già stati. Insomma, tanta cagnara da parte della nave Ong che protestava perché ilassegnato era troppo lontano; e poi si scopre che atra i 336due di loro non dovevano proprio esserci. Nei giorni scorsi tutta la sinistra immigrazionista si era levata i coro per denigrare il governo Meloni: sulla presunta “disumanità” dellontano, per l'”inutile supplizio” riservato ai disperati sulla nave. In realtà, come già evidenziammo ilsicuro viene assegnato sulla base di varie ...