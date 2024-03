nxt 19 03 2024 Il potere che spaventa pure il drago

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ciao Bro di Zona Wrestling, tra poco parto per la città dove si è sposato Lupin III nella stagione ambientata in Italia, se non l’avete vista non siete patriottici, perciò saltiamo i convenevoli e addentriamoci nel miglior show di wrestling che ci sia Roxanne Perez fa il suo ingresso con un attitude più da heel che mai, tant’è che invece che aspettare che Tatum Paxley finisca la sua entrata la attacca e la butta a forza nel ring Tatum Paxley vs Roxanne Perez (3 / 5) Roxanne parte subito in vantaggio quindi ma la Paxley non demorde, entrambe a turno vengono richiamate dall’arbitro per non fermarsi quando l’altra è alle corde, interessantissima la manovra che Tatum esegue sulla Perez fuori dal ring usando le corde come appoggio per il bacino e chiudendo rapidamente le gambe attorno alla testa di Roxy, una sforbiciata insomma. La Perez in tutta risposta inizia a lavorare ...