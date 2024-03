Nuovo stop dei treni Continua il cantiere per il ’raddoppio’ Pronti i bus navetta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) In arrivo unfine settimana senzatra Pistoia e Montecatini a causa dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria. La circolazione sarà sospesa da sabato 23 marzo dalle ore 15 e per tutta la giornata di domenica 24 marzo. La sospensione della circolazione ferroviaria si è resa necessaria per garantire la massima sicurezza ai tecnici e agli operai a lavoro a ridosso dei binari. In particolare, nel fine settimana, sono previsti interventi alla sede ferroviaria e alle adiacenti barriere anti-rumore nei comuni di Pistoia, Serravalle Pistoiese e Pieve a Nievole. In parallelo, andranno avanti anche gli interventi sui piazzali e gli accessi di emergenza posizionati agli imbocchi della nuova galleria di Serravalle Pistoiese (così come prevede la normativa per i tunnel ferroviari di nuova costruzione). Il raddoppio ferroviario non coinvolge solo ...