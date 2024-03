Nuova stangata per i fumatori | il prezzo delle sigarette aumenta ancora

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Scatta latranche di aumenti per le. L’Agenzia dei monopoli aggiornai listini dopo i rincari del 2 febbraio. Da oggi, 20 marzo, entra in vigore la disposizione in manovra 2024 che ha ritoccato le accise. Questi riguardano i marchi che non eranoti il mese scorso, quando l’importo fisso per unità di prodotto è passato da 20,20 a 29,30 euro per 1.000. Che tradotto significa un aumento di circa 10-12 centesimi a pacchetto.Leggi anche: Brutte notizie per i. Aumenti di 10 centesimi sulle, la tabella marca per marca Il listinomarche che hanno subito i rincari dal 20 marzo 2024 Tra i marchi interessati all’aumento di oggi, 20 marzo, anche quelli più noti, come Camel, che ...

