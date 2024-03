Npk | un artista da scoprire | l’intervista

(Di mercoledì 20 marzo 2024) BERGAMO – Nicola Perico, in arte Npk, è un cantautore italiano nato a Bergamo il 25 maggio 1992. Sin da piccolo ha sempre coltivato la sua passione per la musica, fino a portarlo l’anno scorso a incidere il suo primo inedito: “La verità”, brano che parla della sua vita. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Enzo Cianci, una vita da pioniere Vita da cantautore: intervista ad Angelo Bettati Daniele Gambini, pianista e compositore molto speciale La musica di Chiara Martinelli:Vincenzo Romano:Woda Woda: la carriera artistica e

