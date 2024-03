Npk | un artista da scoprire | l’intervista

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 20 marzo 2024) BERGAMO – Nicola Perico, in arte Npk, è un cantautore italiano nato a Bergamo il 25 maggio 1992. Sin da piccolo ha sempre coltivato la sua passione per la musica, fino a portarlo l’anno scorso a incidere il suo primo inedito: “La verità”, brano che parla della sua vita. Visti gli ottimi risultati ottenuti decide così, nel novembre 2023, di scrivere un secondo pezzo: “La forza che ho”, dedicato alle sue figlie. E, grazie proprio alle numerose visualizzazioni su Youtube di quest’ultimo, decide insieme al suo produttore musicale di incidere il primo album, in arrivo tra qualche mese. Questa è la nostra intervista. Da dove nasce la tua passione per la musica? “La mia passione per la musica nasce dalla cameretta di casa mia, crescendo sempre di più”. Come ti senti prima di esibirti sul palcoscenico? “Generalmente sono sempre un po’ agitato, ma allo stesso tempo carico al punto giusto”. A ...