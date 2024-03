Notte di Terrore | Pensionato Pestato dai Ladri che Sorprende in Casa

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Pescara - Un anziano di 84 anni ha vissuto unada incubo quando tre, sorpresi durante un tentativo di furto nella sua abitazione a Elice, hanno reagito con violenza trasformandosi in rapinatori spietati. Ilè stato picchiato brutalmente, riportando la frattura della mandibola e segni evidenti di. Attualmente ricoverato in ospedale e sotto choc, fornisce i primi racconti dell'aggressione che hanno avviato le indagini dei carabinieri. Secondo le prime testimonianze della vittima, potrebbe trattarsi di un gruppo di banditi provenienti dall'Est Europa, determinati a perpetrare il loro piano criminale. I malviventi hanno forzato una finestra per entrare nell'abitazione isolata in campagna, dove l'anziano si è svegliato e ha reagito. Questo ha scatenato la loro furia, culminata in un brutale ...