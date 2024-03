“Non è finita | ha svoltato” Bomba su Anita | fuori dal Grande Fratello la notizia divide il pubblico

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Durante la puntata delandata in onda ieri 18 marzo ci sono state ben due eliminazioni. La prima a dover abbandonare definitivamente la Casa è stataOlivieri. La concorrente è arrivata al televoto contro Greta, Sergio e Simona e ha perso nell’ultimo scontro diretto con Sergio. “Il mio percorso è stato pieno, penso di aver dato tutto”, ha esorditoOlivieri appena uscita dalla casa, dove ha lasciato il fidanzato Alessio Falsone. Poi, abbracciata a unpeluche ha detto: “Non so, non mi viene mente altro che avrei potuto fare. Nient’altro, veramente. Quindi penso di aver dato tutta me stessa e di essere arrivata molto più lontana di dove mi sarei mai potuta immaginare. Sono felice, sono andata oltre i miei limiti e oltre tutto. Per me questa è stata la mia più ...

Caserta. Il 19 marzo 2024 alle h. 19.00 presso il teatro Comunale «C. Parravano» di Caserta andrà in scena la rivisitazione della tragedia di Euripide Le Troiane, intitolata «La guerra non è mai ... (casertanotizie)

L’ex maggiordomo nel castello di Paraggi porta in causa Pier Silvio Berlusconi: “Straordinari non pagati durante i lockdown” - Il rapporto di lavoro, a quanto pare, non è finito per niente bene. Da una parte il ricco proprietario di casa, dall’altra il maggiordomo. Solo che a finire in causa di fronte al tribunale civile di ...genova.repubblica

Festa delle Offerte di Primavera: con Amazon sconti folli su moda, bellezza e casa - Ma non è finita: Amazon seleziona le 100 offerte più interessanti, tra cui quelle dei grandi brand e dei più venduti sul sito, per poter trovare facilmente i best seller. Inoltre, gli utenti Prime ...dilei

Fiorello e il fuorionda sulla figlia: la risposta a Viva Rai2! - Non è tardata ad arrivare la replica di Fiorello a Piergiorgio Giacovazzo, il giornalista del Tg2 che si è lasciato scappare uno spiacevole fuorionda dopo un servizio sullo showman e la figlia Angelic ...corrieredellosport