Noi romani lo diciamo | la frase di Meloni fa scattare la sinistra | è bagarre | VIDEO

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Momenti di tensione in Aula alla Camera durante la replica del presidente del Consiglio, Giorgia, in vista del consiglio europeo del 21 e 22 marzo. A scatenare le proteste dell'opposizione è stata unadella premier: "Ragazzi vi vedo nervosi". Tanto è bastato a scatenare le proteste perché quel termine non è piaciuto ai deputati dell'opposizione. Pronta la replica del presidente del Consiglio: "D'accordo, non vi chiamerò ragazzi ma giovani onorevoli, anzi solo onorevoli. È evidente che non vi sono particolarmente simpatica, ma noiogni tanto loragazzi, vi chiedo scusa comunque". Non è l'unico fuori programma della seduta. Durante l'intervento di Mauro Del Barba il ministro Matteo Salvini è arrivato alla Camera. A quel punto il deputato di Italia Viva, Davide Faraone, ha urlato: ...