No al sostegno all' Ucraina La risoluzione flop del M5S | pure il Pd gli volta le spalle

(Di mercoledì 20 marzo 2024) E' stata respinta ladel Movimento 5 Stelle sulle comunicazioni del premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue,che incassa il voto contrario del Partito democratico sulla parte relativa alla de-escalation militare, sul no al finanziamento della difesa con i fondi del Pnrr e sulla parte in cui si chiede di non sostenere l'con lo 0,25 % del Pil. Voto contrario della maggioranza anche sulle parti dellain cui il M5S chiedeva l'esclusione dell'invio di truppe ine dell'invio di armi a Israele. «La faccia tosta di questo governo è incredibile. In tv e davanti ai microfoni dicono di non voler mandare i soldati ine di voler mettere fine al massacro a Gaza, ma poi fanno tutt'altro e, come oggi, votano contro la nostra ...