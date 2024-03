Nike ha creato l' accessorio perfetto per tutti gli amanti delle Air Max

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il 26 marzo si avvicina e ogni amantesneaker sa cosa significa. Proprio così, l 'Air Max Day 2024 diè dietro l'angolo e il marchio di sneaker più famoso al mondo ha già preparato diverse sorprese per celebrarlo. Per chi lo trovasse strano, l'Air Max Day è un evento cheorganizza ogni anno per celebrare la nascitaAir Max, oggi un'intera gamma di scarpe da ginnastica e, all'epoca, il modello più innovativo del marchio. Oggi conosciuta come Air Max 1, la mitica silhouette nata nel 1987 non è invecchiata di un solo giorno ed è diventata la scarpa più importante dell'azienda. Come sempre,ha in serbo alcune succose uscite Air-centriche per commemorare questa data. Il piatto forte è senza dubbio l'anteprima della nuovissima tecnologia Dynamic Air, l'ultima messa a punto per ...