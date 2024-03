Nicholas in crisi dopo quello che ha scoperto su Giovanni | “Non riesco a guardarti in faccia”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 20 marzo 2024) In questi cinque mesi nella scuola di Amici,Borgogni eTessi hanno stretto un fortissimo legame, che però pare essersi incrinato ad un passo dal serale. Raimondo Todaro ha mandato un guanto di sfida a Borgogni proponendo di metterlo in sfida con Tessi su un’esibizione di flamenco: “Questa tipologia di ballo non appartiene a nessuno quindi è un guanto molto equo“. In realtà Borgogni ha fatto notare che in questa competizione non è davvero equa: “Questo è palesemente latino. Non può dire che è un qualcosa che non appartiene a nessuno di noi. Se vogliamo prenderci in giromolo, ma qui l’impostazione è latina. Ok che voglia avvantaggiare te, è normale, ma non doveva scrivere che è una cosa equa“. Pocoinvece è arrivato un guanto di sfida di Emanuel Lo per, che anche ...