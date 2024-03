Ngonge dove è finito?

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il belga classe 2000 è stato acquistato nel mercato invernale dal Napoli per 20 milioni di euro più bonus. Dopo l’ottima prima parte di stagione al Verona, chi ci aveva puntato al fantacalcio sperava trovasse spazio anche in azzurro. E invece – complice anche un infortunio – Cyrilsta faticando ad imporsi e rischia di finire ai margini dell’era Calzona. 70 MINUTI –fino ad ora con il Napoli ha totalizzato solo cinque presenze in Serie A, per un totale di 70 minuti in campo, in cui ha segnato un gol, fornito un assist e procurato l’autorete di Dawidowicz contro il Verona. Anche nell’ultimo match a Milano contro l’Inter è entrato – insieme a Lindstrom – solo nel recupero. Non è ancora partito nell’11 titolare azzurro in campionato. VICE POLITANO – Nelle idee di Mazzarri prima e di Calzona poi,parte come ...

